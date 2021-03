Pd: Letta, 'prima dibattito nei Circoli e poi le idee per il partito e per il Paese'

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Alle 11,45 farò il discorso" in Assemblea. Lo ha detto Enrico Letta a Propaganda live. "Sarà un Assemblea in streaming, ognuno lontano, io sarò alla sede del Pd, poi ognuno ascolterà e voteranno, faremo qualche settimana di un bel dibattito su quelle idee e poi vedrete una serie di proposte per il futuro del partito e del Paese, perchè partito è strumento del Paes", ha aggiunto Letta.

