Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Io sono qui per preparare il dopo, non sono un commissario del Pd per renderlo con la testa chinata nei confronti del governo, no. Sono qui perchè ritengo che il nostro partito sia a casa sua con il governo Draghi. Sono qui per preparare l'alleanza del centrosinistra guidata dal Pd che vincerà le elezioni del 2023". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera.

