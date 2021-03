Roma, 13 mar (Adnkronos) - "A pensare e appuntarmi quel che dirò all Assemblea del Pd. Per chi vuole seguire parlo domani alle 11.45 #iocisonoPd". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, postando una foto al lavoro con il computer in vista dell appuntamento di domani.

