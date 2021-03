Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Bene coi @Deputatipd e un grande grazie a @graziano_delrio per il suo gesto di disponibilità. Grazie per aiutare me e il gruppo a trovare la soluzione. In un partito come il nostro la comunità viene avanti rispetto ai singoli. Nei prossimi giorni il voto su una donna capogruppo". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

