Pd: Letta, 'fine pandemia come caduta muro Berlino, esserci senza guardare ombelico'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - La fine della pandemia sarà "come la caduta del muro di Berlino, abbiamo il dovere di esserci in quel momento, esserci uniti e forti, con lo sguardo nella società e non nel nostro ombelico. Cosa fremo sa in quel momento staremo pensando al nostro ombelico? Non serviremo a niente nemmeno a noi stessi". Lo dice il candidato segretario del Pd Enrico Letta, all'assemblea nazionale dem.

