Pd: Letta, 'abbiamo bisogno di Gruppi ben coordinati, ci sono passaggi delicati'

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Avremo di fronte passaggi delicatissimi, l'elezione del Presidente della Repubblica è un momento cerniera per il Paese, abbiamo bisogno anche per questo di gruppi ben coordinati, non possiamo sbagliare". E' Stefano Ceccanti, su Twitter, a riportare le parole di Enrico Letta all'Assemblea dei deputati del Pd.

"Se l'Italia oggi è in piedi è perché in passato non abbiamo mai sbagliato sull'elezione del Presidente della Repubblica", prosegue Ceccanti riportando le parole del segretario dem.

