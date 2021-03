Pd: Jasmine Cristallo, 'vicende partito riguardano tutti, renziani cavalli di Troia'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Se è vero che io non ho mai votato il Partito democratico e noi Sardine abbiamo tutte storie differenti, è altrettanto vero che questa storia riguarda un po tutti quelli che hanno un approccio alla sinistra, non possono non pensare che una cosa che riguarda il Pd non riguardi tutti. Questo è un partito importante e quello che sta accadendo ora all interno del Partito democratico non può lasciarci indifferenti, perché l implosione del Pd in questo momento, l approccio di guerre tribali che è in atto, non può che nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le destre". Così Jasmine Cristallo, leader delle Sardine, in un'intervista a 'Nextquotdiano'.

"Penso -aggiunge- che si possa dialogare solo con alcune persone all interno del Pd, e Zingaretti è una di quelle. Se penso ad altri (i destri), non ci potrà mai essere un dialogo. Io faccio una distinzione netta dei rappresentanti del Partito democratico: quelli che chiamano 'Matteo' rivolgendosi a Renzi, e quelli che non lo fanno e quando sento questa cosa capisco che c è qualcosa che non va". E oltre a Bonaccini "non potrei dialogare con tutti i renziani come ad esempio Delrio. No anche a Guerini e Lotti. Sì a Orlando. Ci sono dei cavalli di Troia che arrivano dal renzismo, e bisogna stare attenti a quelli".

