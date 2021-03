Pd: Gualtieri, 'ha ragione Zingaretti, Letta ha forza per guidare e rilanciare partito'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Condivido le considerazioni di Nicola Zingaretti: Enrico Letta ha la forza e l autorevolezza per guidare il Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progressista nazionale, popolare, democratico ed europeo nella fase che si è aperta". Lo scrive Roberto Gualtieri su Fb.

"In questi due anni il Pd è stato decisivo per salvare l Italia e cambiare l Europa e di questo va dato pieno riconoscimento a Nicola Zingaretti, che ha svolto uno straordinario lavoro alla guida della nostra comunità. Abbiamo fermato la deriva nazionalista che rischiava di portarci fuori dall euro, abbiamo combattuto la pandemia e sostenuto l economia aiutando i lavoratori, le famiglie e le imprese a contenere l impatto di una crisi senza precedenti. Abbiamo contribuito in modo determinante a un profondo cambio di indirizzo e di strumenti delle politiche europee, culminato nell emissione di eurobond e nel varo di Next Generation Eu".

"Con la formazione del governo Draghi l Italia è in mani sicure e capaci. Penso che il Pd possa e debba essere protagonista della realizzazione dell agenda del nuovo esecutivo, perché al suo interno troviamo in larga misura le nostre proposte e le nostre battaglie. In più, la sfida che si apre per noi è quella di costruire uno schieramento politico e sociale progressista, ampio e plurale, capace rilanciare l azione di cambiamento del paese e dell Europa nel segno dell equità, della coesione, della sostenibilità ambientale, dell innovazione e della parità di genere. Sono convinto che Enrico Letta sia la persona giusta per guidare questo percorso. Ora intorno alla sua leadership dobbiamo tutti garantire il massimo grado di unità e di coesione".

