Pd: giovani dem a Letta, 'verità? panico parlamentari per liste, ma Pd è molto di più'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Un buon inizio, direi. Letta ha di fatto anticipato quello che avremmo chiesto e siamo molto contenti della discussione nei circoli di cui ha parlato". Lorenzo Pacini, 25 anni, milanese e segretario dei Giovani Democratici della Lombardia è tra i giovani dem che ha organizzato per stasera alle 21 Next Generation Pd , una 'pre-assemblea' su Zoom prima di quella nazionale di domenica.

"Lo abbiamo fatto perché ci sembrava assurdo che non ci fosse un dibattito, come abbiamo letto, domenica in assemblea. Di qui questa idea di riunirci, ovviamente on line nelle condizioni date, per fare il punto insieme ai giovani sul territorio. Letta, per fortuna, ci ha anticipato. Ci saranno queste due settimane per preparare un'assemblea di dialogo e costruttiva". E dalla riunione di stasera c'è l'intenzione di far uscire un documento di proposte in vista di questa discussione e da "sottoporre al segretario".

Oggi Letta ha detto che non cerca l'unanimismo ma la verità, quale è la verità secondo voi? "Siamo giovani ma non siamo nati ieri e -dice Pacini- abbiamo capito benissimo quale è il problema del Pd, il segretario Zingaretti è stato molto chiaro". Zingaretti ha parlato di un partito che pensa più alle poltrone che ai problemi del Paese, è così? "Qui, il punto è uno: il panico tra i parlamentari per chi farà le liste alle prossime politiche".

