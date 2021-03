Pd: Fornaro (Leu), 'bene su apertura dialogo e alleanze'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Con l elezione di Enrico Letta si apre una fase nuova nella costruzione di una proposta politica e di un alleanza larga e plurale competitiva e alternativa alla destra della Meloni e di Salvini. Come sosteniamo da tempo, occorre ripartire dall alleanza tra M5s, Pd e Leu aprendosi al contributo del civismo e dell associazionismo democratico". Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera ed esponente di Articolo 1, Federico Fornaro.

"Serve uno straordinario sforzo collettivo per ricostruire una cultura politica e un progetto di società alternativo alla destra e per far questo occorre mettersi tutti in discussione con generosità e umiltà, nella consapevolezza che nessun contenitore partitico, neppure il più grande è organizzato, è sufficiente per vincere questa sfida".

"Per far questo è necessario che non si metta sullo stesso piano chi ha lavorato e lavora per la realizzazione di questo progetto e chi lo ha sabotato sistematicamente .

