Pd: Fassino, 'governo, centrosinistra e ricostruzione partito, 3 sfide per Letta' (2)

(Adnkronos) - "La terza: la ricostruzione di un partito che 'respiri con la società' e viva in presa diretta inquietudini, ansie, speranze, domande dei cittadini. Un partito che ritrovi radicamento territoriale e sociale e sia capace di essere punto di riferimento per quanti vogliono vivere in un Paese più giusto, più sicuro, più moderno", prosegue Fassino.

"Tre sfide che per essere vinte chiedono a tutto il Pd - e in primo luogo ai suoi dirigenti nazionali e locali - un sussulto di consapevolezza e di responsabilità. Enrico Letta ha scelto di mettersi in gioco. A ogni dirigente e militante del Pd è richiesto di non essere da meno".

