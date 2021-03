Pd: domani riunione area Orfini

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Domani pomeriggio si riunirà l'area dei Giovani Turchi, che fa capo a Matteo Orfini, in vista dell'assemblea di domenica in cui Enrico Letta presenterà la candidatura alla guida del Pd. Fonti dell'area non anticipano l'esito della riunione ma si parla di "apertura di credito" nei confronti dell'ex-premier.

"In bocca al lupo a Enrico Letta. Servirà un grande lavoro per rigenerare il Pd, rimetterlo al centro della politica e rilanciarne il progetto. C'è bisogno di ritrovare coraggio e orgoglio", ha twittato oggi Orfini. Mentre il senatore Francesco Verducci ha ringraziato Letta "Letta per la sua disponibilità e per le sue parole. Il Partito Democratico ha bisogno di un nuovo inizio, di ritrovare forza e progettualità in una sintesi unitaria in cui tutti possano riconoscersi".

