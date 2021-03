Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo la tendenza in Italia ad affrontare i problemi sotto forma di slogan: allora il problema dei giovani è il voto ai sedicenni, viene più facile, è come dire capigruppo donna, però purtroppo non è così che si risolvono le questioni". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Radio 24.

