Pd: Bonaccini, 'atto generosità Letta responsabilizza tutti'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio Enrico Letta per aver raccolto un appello largo. La sua candidatura alla guida del Pd è un atto di generosità che responsabilizza tutti a fare un passo avanti. Per il bene della nostra comunità politica e per il bene dell'Italia". Lo scrive Stefano Bonaccini su Fb.

"Ci attendono sfide importanti al governo del Paese, al fianco di Mario Draghi: sconfiggere la pandemia, nel momento in cui una terza ondata costringe, purtroppo, ad aumentare le restrizioni; accelerare nella campagna vaccinale, per mettere in sicurezza il Paese entro l'estate; realizzare subito politiche d'investimento e crescita per ridare lavoro e sicurezza alle persone. Le risorse dell'Europa sono un'occasione straordinaria per imprimere il cambiamento necessario all'insegna della transizione ecologica, della trasformazione digitale e della lotta alle diseguaglianze".

"Il Pd si metta al servizio di questo progetto e apra una fase costituente per accogliere le idee e le energie migliori della società".

© RIPRODUZIONE RISERVATA