Pd: Base riformista, 'noi divisi? Totalmente falso'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Le notizie apparse su alcuni organi di stampa in merito a presunte divisioni all interno di Base riformista sono talmente false che non meriterebbero neppure mezza parola di smentita. Siamo tuttavia costretti a farlo solo per rispetto della verità dei fatti. Con buona pace per chi, pateticamente, le ha ispirate . Così si legge in una nota di Base riformista, l area politica del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

