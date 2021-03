Roma, 14 mar (Adnkronos) - I lavori dell'Assemblea del Pd sono in pausa per gli "adempimenti formali", come ha spiegato la presidente Valentina Cuppi. Si tratta, in sostanza, di dare il tempo per la presentazione delle candidature e le relative sottoscrizioni. I lavori riprenderanno alle 11,45 con l'intervento di Enrico Letta che, come è noto, sarà l'unico candidato alla segreteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA