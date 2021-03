Pd: a Gruppo Camera solo dibattito, verso nuova Assemblea martedì

Roma, 25 mar (Adnkronos) - Alla vigilia dell'Assemblea del gruppo del Pd alla Camera non c'è ancora l'intesa per la scelta del nuovo capogruppo, dopo le dimissioni di Graziano Delrio. Sarebbe ancora un testa a testa tra Debora Serracchiani e Marianna Madia, ma ancora nulla è deciso. I deputati, quindi, si vedranno alle 14,30 solo per continuare il dibattito iniziato la scorsa settimana. Una parte dei parlamentari sarà collegata da remoto. Sarà presente Enrico Letta. Una nuova assemblea del gruppo dovrebbe essere convocata martedì prossimo.

