Pari opportunità: al Senato al via esame ddl per riequilibrio genere in cariche pubbliche

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - E' iniziato l'iter in commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge di Roberta Pinotti (Pd) sul riequilibrio di genere nelle cariche pubbliche. Il testo prevede, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riequilibrio di genere negli organi della Corte costituzionale, del Cnel, del Csm, degli organismi indipendenti, delle società controllate da pubbliche amministrazioni, e più in generale nei comitati di consulenza del governo. La relatrice è la senatrice Valeria Valente, capogruppo Dem in Affari costituzionali.

