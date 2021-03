Pallavolo: Sbrollini (Iv), 'vergognoso considerare gravidanza un danno'

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - "Lara Lugli, pallavolista tesserata della volley Pordenone in B1, citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l emblema di come le donna nello sport sia ancora vittima di atteggiamenti che hanno radici medievali. La storia di Lara è la storia di centinaia di atlete che si ritrovano nella sua situazione e che si vedono negare mensilità, rescindere contratti o anche semplicemente, il diritto ad accogliere una gravidanza con gioia". Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del Cantiere Cultura e Sport di Italia Viva.

"Non possiamo più accettare questi comportamenti violenti e discriminatori e permettere che alle atlete non vengano garantiti gli stessi diritti dei loro colleghi uomini come pensioni, periodi tutelati di malattia e assicurazioni per infortunio, oltre naturalmente ai congedi di maternità. Chi considera una gravidanza un danno dovrebbe vergognarsi. Nessuna donna deve sentirsi inadeguata e inopportuna", conclude Sbrollini.

