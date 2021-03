Pallavolo: Malagò telefona a Lara Lugli manifestando sua solidarietà con invito al Coni

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha avuto un colloquio telefonico - questa mattina - con la pallavolista Lara Lugli. Malagò non avendo mai ricevuto nessuna comunicazione sull episodio, ha letto la storia sugli organi di informazione e ha quindi telefonato all atleta per conoscere l intera vicenda dalla diretta interessata. Al termine della telefonata il Presidente del Coni ha manifestato tutta la sua solidarietà a Lara Lugli e l ha invitata per un incontro al Coni, non appena le condizioni generali del Paese lo consentiranno.

