Paleontologia: a Trieste lo scheletro del più grande triceratopo mai rinvenuto al mondo (2)

(Adnkronos) - "Per poter stabilire che si tratta effettivamente dell esemplare più grande mai rinvenuto prima spiega il responsabile della ditta Zoic, Flavio Bacchia si è interpellato l Istituto di paleontologia dell Università di Bologna che ha eseguito uno studio comparato su tutto quello che è noto in letteratura e scientificamente attestato ad oggi sulle dimensioni dei crani di questa specie erbivora. Si è rilevato che il reperto più grande finora esistente misura 2,50 metri ed è custodito in un museo canadese: questo ci permette di asserire che i 2,67 metri del cranio di Big John risultino le misure in assoluto più grandi mai rilevate al momento".

Il team triestino è assiduamente al lavoro in queste settimane per aprire i contenitori, ripulire le ossa e restaurare le parti mancanti dell enorme reperto e riportare in vita uno dei più iconici dinosauri che mai abbiano popolato il nostro pianeta. "Non appena sarà possibile vogliamo accogliere il pubblico nello show room che abbiamo appositamente allestito per ospitare il reperto - spiega ancora Bacchia - certi di offrire uno spettacolo indimenticabile".

La ricostruzione di Big John sarà terminata alla fine dell estate così da consentirne la presenza in autunno a Parigi presso una della più importanti aste internazionali che solitamente quotano e permettono l acquisto di questo tipo di reperti da parte di istituzioni museali o fondi di investimento.

