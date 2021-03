Pagamenti: per Satispay volume totale +81% nel 2020

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Nei pagamenti digitali senza le carte di credito il transato 2020 si attesta a 500 milioni e di questi circa il 60% è passato da Satispay attraverso un numero di pagamenti pari a 20 milioni, che rappresenta il 67% del numero dei pagamenti totali del segmento in esame. E' quanto riferisce la società, riportando alcuni dati sulla sua performance nel 2020.

Il volume totale dei pagamenti è infatti cresciuto dell 81% rispetto al 2019, passando da 323 milioni a 585 milioni complessivi transati al 31 dicembre 2020, includendo oltre ai pagamenti in negozio quelli online e i servizi come ricariche telefoniche, bollettini, pagoPA, Bollo auto e moto, oltre che il P2P, per un totale di oltre 31,1 milioni di transazioni effettuate.

Nonostante il forte impatto sulle aperture degli esercizi commerciali durante i lockdown i dati registrati evidenziano "la forte crescita della società, che su volume e numero di pagamenti ha riportato un incremento rispettivo del 58% e del 60%contro il 2019".

