Pa: Draghi, 'smart working? Ci sarà parola italiana per definirlo...'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Se pensate allo sviluppo del lavoro smart working, come si dice in inglese, ci sarà anche una parola in italiano adatta per descriverlo...". Così il premier Mario Draghi, rimarcando la necessità di spingere sulla formazione nella Pa e su nuove professionalità durante la cerimonia del 'Patto per l innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' nella Sala Verde di Palazzo Chigi.

