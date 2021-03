Pa: Draghi, 'con Recovery investire in nuove professionalità'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel proteggere il nostro modo di vita e la qualità della nostra vita. Inoltre oggi c'è il piano di ripresa e resilienza. Questi due eventi richiedono nuove professionalità, e quindi investimenti in formazione. Quindi nuove forme di lavoro, nuove professionalità, che a loro volta chiedono nuovi investimenti e nuove regole. Questo è quello che cominciamo oggi. Il patto di oggi è importante ma è solo un primo passo. Molto, se non quasi tutto, resta da fare". Così il premier Mario Draghi, dalla Sala Verde di Palazzo Chigi per la cerimonia di firma del 'Patto per l innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale'.

