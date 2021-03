Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Yes We Zan". Così con un gioco di parole su Twitter il deputato dem Filippo Sensi, nel giorno della terribile aggressione omofoba alla stazione di Valle Aurelia a Roma, chiede l'approvazione del ddl a firma del collega dem Alessandro Zan sulla omotransfobia, per la tutela dell'intera comunità Lgbt, provvedimento già approvato in prima lettura alla Camera.

