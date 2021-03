Omofobia: Lega, 'aggressione da condannare ma legge vigente adeguata'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici. Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono da condannare fermamente e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate per chi compie simili orribili atti . Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dopo l'aggressione di Valle Aurelia e il pressing, soprattutto da parte del Pd, per l'approvazione del ddl Zan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA