Omofobia: Cirinnà, 'grazie Letta, ora subito avanti al Senato con ddl Zan'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Grazie Segretario! Già dalle tue prime parole all assemblea che ti ha eletto è stato chiaro il tuo impegno per i diritti della comunità #LGBTQ Ora avanti tutti insieme per approvare presto in Senato la #leggeZan contro #omofobia e #misoginia . Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà, in risposta a un tweet in cui il segretario del Pd Enrico Letta condanna l aggressione omofoba a Valle Aurelia a Roma.

Bene che il vertice del Partito Democratico aggiunge Cirinnà - con Enrico Letta, Peppe Provenzano, Irene Tinagli e Anna Rossomando, abbia preso chiaramente posizione sull urgenza della calendarizzazione del ddl Zan al Senato. Mi auguro che se ne possa parlare già martedì in occasione dell assemblea del gruppo parlamentare al Senato. Non possiamo e non dobbiamo aspettare .

