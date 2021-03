Obesità, Novo Nordisk lancia campagna social di sensibilizzazione

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Mi conosci, sono tua madre, tua sorella, tua moglie, tua amica. Durante la mia vita ho perso peso, ma l ho ripreso, più e più volte". Così inizia il video della campagna social "Every body needs everybody di informazione e sensibilizzazione sull obesità realizzata da Novo Nordisk, per la Giornata mondiale dell obesità, che si celebra oggi. La storia della protagonista del video è purtroppo quella di tante persone, anche di persone che conosciamo ma che non comprendiamo veramente. La comprensione e la conoscenza dell obesità sono proprio gli obiettivi della campagna, che vuole, da un lato sensibilizzare l opinione pubblica sulle difficoltà quotidiane delle persone con obesità, sfatando la credenza che l eccesso di peso sia una responsabilità personale e sia causata semplicemente da stile di vita errati, e dall altro supportarle e stimolarle a rivolgersi al medico.

L obesità - ricorda una nota Novo Nordisk - è una malattia cronica multifattoriale, influenzata da fattori genetici, ambientali e psicologici e, anche se è vero che un intervento sugli stili di vita è molto importante nel processo di trattamento della malattia, è anche vero che può risultare insufficiente o del tutto inefficace, e richiede il coinvolgimento di molteplici figure sanitarie. Tutti questi aspetti sono spesso ignorati sia dall opinione pubblica sia delle stesse persone con obesità a causa delle notizie imprecise o del tutto sbagliate che ancora troppo spesso circolano sull argomento. Per questo, Novo Nordisk ha anche realizzato recentemente lo spazio virtuale "La verità sul peso (www.laveritasulpeso.it) con l intento di aumentare la consapevolezza delle persone sulle reali cause dell obesità, sui corretti comportamenti da tenere e sulle opportunità di cura attraverso news, articoli di approfondimento, suggerimenti e consigli, di facile comprensione ma scientificamente validati da un board di esperti.

Inoltre, il portale mette a disposizione degli utenti un collegamento al sistema di geolocalizzazione di IO-Net, l Italian Obesity Network per individuare i centri specialistici per il trattamento dell obesità a loro più vicini.

Queste iniziative - prosegue la nota - sono realizzate all interno di Changing Obesity*, un programma internazionale realizzato in partnership con componenti accademiche, sociali e scientifiche nato per migliorare la vita delle persone con obesità. Il programma, tramite una serie di iniziative atte a sensibilizzare l opinione pubblica per favorire l'empatia e il rispetto per le persone con obesità e per fare in modo che l'obesità sia riconosciuta come malattia cronica, unito al forte impegno per la ricerca di terapie efficaci, si propone di cambiare il modo in cui viene vista, prevenuta e l'obesità, che colpisce 800 milioni di persone nel mondo.

Novo Nordisk inoltre - riferisce ancora la nota - supporta anche il programma di assistenza per i pazienti con obesità App&Opp , ideato per facilitare il percorso terapeutico e aumentare l aderenza alla terapia. Attraverso questo Patient Support Program i pazienti sono in contatto con personale specializzato che fornisce loro supporto nella gestione della terapia in linea con le indicazioni del medico. I pazienti, iscritti al programma, possono fruire di un servizio motivazionale e ricevere consigli utili al percorso terapeutico. Inoltre, App&Opp contiene suggerimenti pratici su come affrontare la quotidianità e un servizio di alert per la somministrazione del farmaco per la gestione del peso. Per offrire un ulteriore supporto in questo periodo di emergenza sanitaria, dai primi di febbraio i pazienti iscritti al programma hanno la possibilità di ricevere il farmaco direttamente a casa senza sostenere i costi per il servizio di 'farmaco a domicilio'. App&Opp rappresenta anche un affiancamento concreto e funzionale al medico, in modo che possa focalizzare il proprio tempo sugli aspetti più importanti della terapia e monitorare l andamento terapeutico del paziente.

"È ormai risaputo che l obesità rappresenti un importante fattore di rischio per diverse malattie croniche, quali malattie cardiovascolari, diabete tipo 2, ipertensione, cancro, patologie polmonari. Purtroppo, diversi recenti studi hanno dimostrato che l obesità è un fattore di rischio anche per la sindrome respiratoria acuta grave nei casi di Covid-19, e per questo motivo abbiamo ritenuto prioritario rafforzare il nostro impegno a supporto delle persone con obesità attraverso questi progetti", dichiara Drago Vuina, General manager Corporate Vice President di Novo Nordisk Italia. Di pari passo, stiamo ottenendo ottimi risultati dalla sperimentazione di una nostra molecola che ha mostrato una riduzione significativa del peso corporeo e che non vediamo l ora di rendere disponibile per le persone con obesità , conclude.

