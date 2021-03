Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (8)

(Adnkronos) - Berlino. Mick Schumacher vorrebbe fare il suo debutto in Formula 1 "già domani" e guidare "tutti i giorni" ma il figlio del leggendario tedesco Michael Schumacher dovrà aspettare ancora un po'. Dopo un test pre-stagionale di successo in Bahrain nel fine settimana, Mick Schumcher si sente pronto per competere a livello d'élite, anche se dovrà aspettare fino al 28 marzo perché le luci si spengano al Sakhir International Circuit. "E' stato bello, davvero divertente, mi sono davvero goduto la guida", ha detto domenica dopo aver completato i suoi giri. "Il nostro primo giorno purtroppo è stato un po' a corto di chilometraggio, ma abbiamo davvero recuperato quei due giorni senza problemi; abbiamo avuto modo di fare corse lunghe, corse brevi, carburante basso, carburante alto, il che è stato davvero buono", ha spiegato il tedesco. "Quindi ora mi sento davvero bene, mi sento pronto e non vedo l'ora che arrivi il fine settimana di apertura del mondiale".

