Musica: Måneskin, le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi (3)

(Adnkronos) - Fare un disco del genere in questo momento... se non è rock questo - aggiunge Damiano David - Abbiamo portato il nostro pezzo a Sanremo, adesso andiamo all Eurovision, ma che dobbiamo fare, strappare la testa ai pipistrelli? Il pubblico degli esordi è entusiasta del nostro rock e non vede l ora che ricomincino i live, la nostra generazione si sente sempre rappresentata. Per il pubblico più giovane, non abituato al nostro tipo di musica, invece siamo una novità da scoprire. I ragazzi sono curiosi e sempre più informati. E vero: non siamo i Led Zeppelin, ma siamo all inizio, lasciateci il tempo di arrivarci .

Quanto ai testi in inglese prosegue - pensiamo forse presuntuosamente di essere un progetto valido anche per l estero, siamo stati cercati da una band di un altro Paese con cui abbiamo fatto un pezzo. Di certo, I wanna be your slave , che abbiamo scritto a Londra, mi regalerà le prime denunce, ma bisogna andare oltre la crudezza e arrivare al significato, allo schiavo e al padrone, al bravo ragazzo e al gangster: si può benissimo essere le due cose, senza necessariamente scegliere. Il brano parla di sessualità, che ha tante varianti e non va chiusa in scompartimenti .

© RIPRODUZIONE RISERVATA