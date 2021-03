Musica: alla compositrice Kaija Saariaho il Leone d'oro alla carriera (2)

(Adnkronos) - La cerimonia di consegna del Leone d'argento ai Neue Vocalsolisten Stuttgart, fra i più rappresentativi ensemble vocali dediti alla musica contemporanea, si svolgerà il 20 settembre nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale (ore 12.00). I sette solisti d eccezione che lo compongono - Johanna Vargas, Susanne Leitz-Lorey, Truike van der Poel, Daniel Gloger, Martin Nagy, Guillermo Anzorena, Andreas Fischer - hanno formato un ensemble che è anche laboratorio sperimentale sulla drammaturgia vocale - recita la motivazione - gruppo aperto di discussione sulle tecniche vocali contemporanee e sul significato del canto d'insieme nella sua prospettiva storica e potenzialità futura. Per grandi compositori quali Salvatore Sciarrino e Georges Aperghis, i Neue Vocalsolisten rappresentano un laboratorio vivente per la voce e per le più ampie e articolate tecniche vocali, una palestra straordinaria che conduce alla scrittura operistica .

Il 19 settembre, al Teatro alle Tese dell Arsenale (ore 16.00), i Neue Vocalsolisten presenteranno due prime esecuzioni assolute: un lavoro per voci ed elettronica del compositore americano George Lewis, commissione della Biennale Musica, e un lavoro di teatro vocale in concerto per sei voci soliste del compositore russo Sergej Newski. La realizzazione e l esecuzione dell'elettronica sarà a cura del CIMM, il Centro d Informatica Musicale e Multimediale della Biennale di Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA