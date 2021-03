Musica: alla compositrice Kaija Saariaho il Leone d'oro alla carriera

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - È la compositrice finlandese Kaija Saariaho il Leone d oro alla carriera per lo straordinario livello tecnico ed espressivo raggiunto nelle sue partiture corali e per l'originalità del trattamento della voce . All ensemble vocale di Stoccarda Neue Vocalsolisten è attribuito il Leone d argento per la collaborazione creativa con alcuni tra i più grandi compositori viventi e per lo sviluppo di un repertorio vocale a cappella nell'ambito della scrittura contemporanea . L'annuncio arriva dalla Biennale di Venezia. Entrambi i riconoscimenti sono stati proposti dal direttore del settore Musica, Lucia Ronchetti, e accolti dal Consiglio di Amministrazione della Biennale.

Il 65esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, intitolato 'Choruses' e dedicato alle drammaturgie vocali nella produzione compositiva contemporanea, si svolgerà a Venezia dal 17 al 26 settembre. A Kaija Saariaho sarà dedicata la giornata inaugurale del 17 settembre con la cerimonia di consegna del Leone d oro alla carriera (Ca Giustinian, ore 12.00) e il concerto di apertura eseguito dall Orchestra e Coro del Teatro la Fenice di Venezia diretti da Ernest Martinez-Isquierdo (Teatro La Fenice, ore 20.00). In programma: la prima esecuzione italiana di 'Oltra Mar', per coro e orchestra, composto da Kaija Saariaho nel 1999 e la prima esecuzione italiana di un lavoro orchestrale di Hans Abrahamsen del 2011, basato sull'orchestrazione dei 'Children's Corner' di Claude Debussy.

Nell'ambito della sua vasta produzione per voce, ensemble vocale e coro - recita la motivazione - Kaija Saariaho sarà premiata con il Leone d'oro in particolare per 'Oltra mar', considerato un capolavoro assoluto. 'Oltra mar', che in francese antico significa attraverso il mare , presenta una scrittura armonica complessa ma trasparente e la sintesi di colori orchestrali inediti e metamorfici di ascendenza impressionista . Fra i maggiori compositori viventi e uno dei più eseguiti al mondo prosegue la motivazione - la musica di Kaija Saariaho ha il dono della potenza e dell'immediatezza e genera affreschi acustici inediti e narrazioni sonore originali .

