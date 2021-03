Moda: addio a Jessica McClintock, la stilista dei vestiti da nonna retrò-chic

New York, 24 mar. - (Adnkronos) - La stilista e imprenditrice statunitense Jessica McClintock, che con i suoi romantici abiti di raso, pizzo e tulle ha vestito generazioni di donne americane per matrimoni, feste da ballo e party, costruendo un impero della moda da 150 milioni di dollari, è morta nella sua casa di San Francisco, in California, all'età di 90 anni. La notizia della scomparsa, che risale al 16 febbraio, è stata data dalla famiglia a funerali avvenuti al "New York Times".

A partire dalla sua linea originale, Gunne Sax, lanciata nel 1969, McClintock ha vestito le spose e le donne che avevano bisogno di un vestito fantastico per un'occasione speciale, come feste da ballo, attraverso decenni di cambiamenti nel gusto e nello stile. Le donne della generazione del 'baby boom' americano ricordano i suoi "vestiti da nonna" in pizzo, retrò-chic, che erano popolari nei primi anni '70, mentre la generazione X può guardare indietro con affetto agl abiti della stilista in taffetà di seta dai toni gioiello in voga negli anni '80 e nei primi anni '90. Oggi i suoi modelli sono ancora venduti nei negozi, tra cui Macy's e Jc Penney.

Nata Jessie Earle Gagnon a Frenchville, da bambina imparò a cucire dalla nonna e e sua madre, una parrucchiera, instillò in lei l'etica del lavoro. In un'intervista a una rivista nel 1989, McClintock definì la sua mamma "la persona più laboriosa che abbia mai conosciuto". Si laureò alla Boston University e poco dopo sposò Alston Staples, dal quale ebbe un figlio, Scott, e si trasferì in California. Dopo la morte del suo primo marito, sposò Fred McClintock, da cui divorziò pochi anni dopo, mantenendo il suo cognome, così come il nome più formale, Jessica.

