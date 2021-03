Milano: prefetto chiude 10 esercizi commerciali, non rispettano normative Covid

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano Renato Saccone ha adottato dieci provvedimenti con cui è stata disposta la chiusura, per la durata di cinque giorni, di dieci esercizi commerciali di vicinato nel Comune di Milano. Lo stop è stato deciso perché, nell ambito dell attività di vigilanza da parte delle forze dell'ordine e sulla base delle indagini della polizia locale, è emerso come i locali non rispettassero le normative Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA