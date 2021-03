Milano: arrivano i vigili e si nascondono ovunque nel locale, multati in 28

Milano, 14 mar .(Adnkronos) - Li hanno trovati, questa notte, intorno all'una, nascosti in diversi punti di un locale di via Chiesa Rossa: dietro gli elettrodomestici, sotto alcune grate, nei corridoi che portano alle cantine. In tutto, sono 28 le persone multate dall'unità annonaria della polizia locale di Milano: partecipavano a una festa abusiva all interno del bar. Il proprietario, sanzionato per violazione delle norme anti contagio, dovrà chiudere per cinque giorni.

Durante l operazione, fatta con l'aiuto dei carabinieri per l alto numero di persone coinvolte, è stato anche tratto in arresto un uomo di 23 anni per possesso di 182 grammi tra hashish e marijuana.

Sempre ieri sera, intorno alle ore 22, la polizia locale è intervenuta per interrompere una festa all interno di un appartamento in via Ressi, a seguito di una segnalazione: in questo caso sono state 12 le persone sanzionate. Altri due locali sono stati chiusi per cinque giorni poiché permettevano alle persone di consumare ai tavoli: in via Castelvetro sono state multate 7 persone e 10 in un ristorante di via Valenza.

