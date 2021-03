Merlino (Cia): 'dalcampoallatavola.it progetto strategico'

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "La piattaforma è già operativa, i consumatori possono accedervi e acquistare i prodotti direttamente dai produttori agricoli, senza intermediari. Attualmente sono presenti sulla piattaforma 100 produttori, ma puntiamo ad arrivare ad agosto 2021 a ottocento produttori. Tutto il 'mondo' Cia sta lavorando per questo. Qui non stiamo parlando solo di un semplice sito, ma di 'mettere a terra' un progetto strategico, si piantano i 'semi' per il futuro delle imprese agricole italiane". Così il direttore generale di Cia-Agricoltori italiani, Claudia Merlino, intervenendo alla presentazione di Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan.

Un progetto, racconta Merlino, nato a marzo scorso con lo scoppio della pandemia e il primo lockdown "quando ci siamo sentiti con J.P. Morgan e abbiamo pensato a un progetto che potesse aiutare contemporaneamente quelle piccole imprese agricole che continuavano a produrre i loro prodotti ma non sapevano come venderli perché i mercati erano chiusi e le persone non potevano circolare liberamente. Abbiamo così pensato all'e-commerce, che era un trend già presente ma che è esploso con la pandemia", sottolinea Merlino.

E Cia ha puntato a realizzare un portale "utile, a cui i produttori possono accedere con una registrazione semplice, inserire i loro prodotti, ed essere ricercati e contattati direttamente dai consumatori, attraverso diverse keywords, e concludere con loro la transizione per l'acquisto dei prodotti. E in questo modo risolviamo quello che è da tempo uno dei problemi principali dei produttori: la perdita di valore all'interno della catena agroalimentare. Vendendo direttamente al consumatore on line quel valore lo recuperano", sottolinea ancora.

Ma l'obiettivo di Cia è ancora più ambizioso. "Noi vogliamo che il portale nel tempo si trasformi -spiega- in un vero marketplace in cui il consumatore entra, acquisti prodotti da diversi consumatori, pagando poi un unico scontrino, con un'unica spedizione". E Cia infatti punta a realizzare "un magazzino centralizzato dei prodotti, con minori costi per i produttori stessi", aggiunge ancora Merlino.

Comunicazione e formazione saranno centrali per il progetto. "La campagna di comunicazione dell'iniziativa sarà forte e anche sui social -spiega Merlino - e sulla formazione dei produttori puntiamo tantissimo: abbiamo già iniziato in 3 regioni ma lo faremo in tutte e 20, con il coinvolgimento di tutto il mondo Cia. E i produttori saranno sempre assistiti da un contact center, non saranno lasciati soli", continua ancora.

Sì, perchè, conclude Merlino, "questo progetto è stato pensato non solo per funzionare in questo periodo di emergenza, ma è a lungo termine, per guardare al futuro e alla crescita delle imprese agricole, che, visto il contesto in cui viviamo, dovrà passare sempre più dall'innovazione digitale".

