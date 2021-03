Mattarella: Sisto, 'basta odio e intolleranza'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Piena solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le gravi minacce ricevute a mezzo social. L anonimato che caratterizza la navigazione nello spazio del web e la libertà di espressione ad esso connaturata non devono mai consentire di eludere così gravi responsabilità. L odio e l intolleranza non possono e non devono trovare spazi, in nessuna sede, nella nostra democrazia . Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

