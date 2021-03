Mattarella: minacce su web anche contro Conte e Fornero

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Non solo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra le personalità prese di mira con minacce e insulti sul web figurano anche l ex premier Giuseppe Conte e l ex ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Sono una decina le persone indagate e perquisite oggi in varie regioni italiane dalla Polizia di Stato nell ambito dell indagine della Procura di Roma: gli investigatori della Polizia Postale e della Digos hanno anche sequestrato telefonini e dispositivi informatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA