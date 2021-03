Mafia: Molteni, 'tolleranza zero su criminalità, cultura legalità si insegni a scuola'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Oggi vogliamo ribadire la nostra tolleranza zero verso ogni forma di mafia. La battaglia contro le diverse criminalità organizzate si deve combattere ogni giorno, a cominciare dai banchi scolastici, insegnando ai nostri ragazzi la cultura della legalità". Così il sottosegretario all Interno Nicola Molteni, intervenendo all evento 'No Mafia Cantù'.

"Ho molto apprezzato l iniziativa del Comune di Cantù di coinvolgere gli alunni delle classi delle scuole secondarie canturine Tibaldi, Anzani, Turati, del Liceo Melotti, dell Istituto Sant Elia, dell Enaip, dell Istituto Ferrari e della comunità San Vincenzo, per realizzare un video con l elencazione dei nomi delle vittime di ogni mafia. Un importante azione simbolica per sensibilizzare le coscienze dei cittadini di domani dai giovani di oggi .

Occorre poi l impegno concreto delle Istituzioni per adottare tutte quelle azioni mirate a garantire politiche occupazionali, perché assicurare il lavoro significa anche alzare una barriera per impedire alle infiltrazioni mafiose di penetrare nel tessuto sociale. Nella giornata del ricordo di tutte le vittime delle mafie di questi anni, uccise da freddi e spietati assassini, rivolgo un sentito ringraziamento alle Forze dell ordine e ai magistrati che quotidianamente operano per garantire la legalità, senza dimenticare l impegno dei Sindaci e del mondo dell associazionismo. Da oggi ha concluso Molteni - la lotta alle mafie deve ripartire con ancora più forza e convinzione, perché non ci siano altri morti da ricordare ma solo criminali fermati in maniera definitiva .

