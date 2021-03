Mafia: Fratoianni, 'giù mani da codice appalti, confische bene più incisive'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Come sempre al fianco di Libera Contro le Mafie , per commemorare le vittime di mafia e per ricordare che l Italia è ancora ostaggio delle mafie. Dalla politica servirebbero atti concreti, però, e non la solita retorica . Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, in occasione della 26esima Giornata Nazionale della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie.

Due cose però - prosegue il leader di SI - che non si metta mano al codice degli appalti, che qualcuno in questo governo vorrebbe cancellare. E la seconda è che vengano rese davvero effettive le confische dei beni dei mafiosi, rendendo disponibili per utilizzi sociali e di arricchimento dei territori.

Per affermare appieno il diritto della legalità - conclude Fratoianni - nel nostro Paese non basta l antimafia del giorno dopo, serve soprattutto l antimafia del giorno prima .

