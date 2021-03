Macerata: Scalfarotto, 'sentenza che fa chiarezza, fu odio razziale'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La vicenda della 'caccia al nero' di Luca Traini sconvolse l opinione pubblica nel febbraio del 2018. Oggi la sentenza della Cassazione condanna Traini per aver sparato contro sei migranti, con l aggravante dell odio razziale. Un tentativo di strage che si era cercato di far passare come una 'vendetta' e che oggi è stato definito e condannato dalla giustizia con chiarezza anche nella sua ispirazione ideologica . Così il sottosegretario all Interno Ivan Scalfarotto.

