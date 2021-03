(Adnkronos) - Proprio nei giorni scorsi, spiegano fonti di peso all'Adnkronos, Crimi aveva invitato i 'morosi' in rivolta contro Rousseau a saldare quanto dovuto all'associazione fino alla data di dicembre 2020, lasciando in stand-by i pagamenti del 2021 anche per darsi il tempo di vedere e ragionare sull'evoluzione del M5S, visto il nuovo corso affidato all'ex premier Giuseppe Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA