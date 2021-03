Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il capo del M5S deve aver scambiato l'Italia per la Corea del Nord, perché i diktat a giornalisti e conduttori per le interviste si danno solo nelle dittature. Vi rendete conto a chi è in mano l'Italia? . Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d Italia Giorgia Meloni.

