M5S: Grillo, 'fatti errori ma solo chi non fa sbaglia'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sono trent anni che parlo, grido e scrivo della tutela dell ambiente, del contrasto al consumismo, della riduzione dell uso di energia, dei materiali e del tempo di lavoro. In buona parte grazie al Movimento 5 stelle questi temi sono finalmente arrivati in Parlamento e poi al governo, compatibilmente con i compromessi necessari nei governi di coalizione". Così Beppe Grillo sul suo blog.

"A dodici anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, il 4 ottobre 2021, giorno di San Francesco, molti dei nostri obiettivi fanno parte dell agenda di governo di un Paese del G7, la nostra Italia. Il Movimento 5 stelle si sta allenando da anni per questo momento! Abbiamo fatto errori - ammette -. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, né da altri. Solo chi non fa non sbaglia".

