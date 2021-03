M5s: D'Incà, 'Rousseau? Chiudiamoci in una stanza e troviamo le soluzioni'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Rousseau è un grande strumento, utilizzato anche per poter decidere sul governo Draghi. Gli attivisti chiedono grande rispetto e silenzio, dobbiamo fare pochi tweet, interviste e off, trovare una stanza e un tavolo con molte sedie e chiuderci fino alla chiusura delle situazioni aperte. E' la cosa migliore, ci vogliono stanze chiuse e poche parole per trovare le soluzioni". Lo ha detto Federico D'Incà ad Agorà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA