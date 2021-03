M5S: Crimi, 'al governo nel Lazio e in Puglia per non smettere di sognare (2)

(Adnkronos) - "In questo modo è stato possibile finanziare le oltre 6mila domande ammissibili. Obiettivi, questi, non semplici da portare a termine, poiché gli ostacoli da superare sono tanti e per dare ai cittadini le risposte che meritano ci vuole preparazione, dedizione e sincera passione. Qualità che a Rosa e ai nostri consiglieri pugliesi non mancano, e che stanno mettendo in pratica per realizzare altri punti del nostro programma regionale, come l'istituzione dell'infermiere di famiglia, il varo di una legge sull'economia circolare nell'ottica 'rifiuti zero' e di quella sul reddito energetico".

"Ci vorrà ancora del tempo, probabilmente, per vedere tutte queste proposte diventare realtà. Ma senza la partecipazione del Movimento al governo della Regione, senza la possibilità di incidere per davvero con tenacia e concretezza, le nostre idee e i nostri sogni -conclude Crimi- non si potrebbero realizzare. E noi non vogliamo smettere di sognare, restando coi piedi ben saldi a terra".

© RIPRODUZIONE RISERVATA