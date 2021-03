Libri: la prima edizione del Premio Saba va al poeta Umberto Piersanti (2)

(Adnkronos) - Il presidente di giuria, Claudio Grisancich, spiega: "Un premio meritato, per un bel libro e per una tenace fedeltà alla poesia. A parte il nome, Umberto, in superficie non appaiono legami tra Piersanti e Saba. Ma in profondità, nella fiducia che la poesia possa dire il lato più vero, anche quello oscuro, della vita, insieme con la continuità, e direi proprio - rifacendomi al titolo del libro - l ostinazione a perseguire una strada propria e originale, sono vicini e fratelli".

Il Premio Umberto Saba è stato assegnato all'unanimità dei voti, in questa prima edizione. Oltre a Grusancich fanno parte parte della giuria i poeti Franca Mancinelli, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta, insieme al critico letterario Roberto Galaverni.

