Libia: assessore Sicilia, 'chiederò incontro al Governo, serve sicurezza per i pescatori'

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - "Appena approveremo la Legge Finanziaria andrò a Roma per chiedere un incontro ufficiale con il Governo e discutere dei pescatori siciliani. Le flotte devono potere andare a pescare in acque internazionali in sicurezza senza rischiare". Lo ha detto all'Adnkronos Toni Scilla, l'assessore all'Agricoltura della Sicilia, parlando della lettera ricevuta dagli armatori siciliani che annunciano il ritorno in acque internazionali davanti alle coste libiche ai primi di aprile. Anche se, come sembra, il Governo è contrario e chiede l'altolà.

"Non si può dire soltanto 'Non andate lì' - spiega- lo spazio acqueo nella zona non basta per tutti quindi devono potersi spostare". "Non c'è uno specchio di acqua per garantire la pesca per tutti - dice - è importante anche garantire la sicurezza per tutti". E spiega di avere già sentito il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA