Lavoro: Gribaudo (Pd), 'riformare apprendistato per combattere la precarietà'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - In questo momento di crisi, con l esplosione della disoccupazione giovanile e dei Neet, dobbiamo concentrarci sulle riforme per combattere la precarietà, ovvero le riforme che servono ai ragazzi e alle ragazze italiane per entrare nel mondo del lavoro e realizzare la propria indipendenza economica. L apprendistato è in assoluto il percorso migliore perché coniuga formazione, diritti del lavoratore e giusta progressione della retribuzione, ma ha bisogno di essere semplificato e ammodernato". Così la vicecapogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge per una riforma dell apprendistato, alla quale ha partecipato anche Massimo Ungaro (Iv) tra i firmatari del testo.

"Per questo oggi presentiamo questa proposta di riforma che vuole raccogliere la campagna dei Giovani Democratici di Milano contro lo sfruttamento che avviene attraverso stage e tirocini. Un'iniziativa che ha già raccolto 38mila adesioni soprattutto fra i più giovani".

