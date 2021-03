Lavoro: domani webinar 'Obiettivo 62%'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Domani dalle ore 16.00 si terrà il webinar Obiettivo 62%-l occupazione femminile come rilancio nazionale. Le donne come priorità trasversale organizzato da 'Fuori quota', 'Le Contemporanee' e 'Soroptimist international d Italia' con il sostegno della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Durante l incontro si discuterà di come costruire modalità strutturate di organizzazione del lavoro e della produzione che tutelino redditività aziendale e occupazione femminile. Parteciperanno le ministre e i ministri Elena Bonetti, Mara Carfagna, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Andrea Orlando, la senatrice Emma Bonino, con Rosanna Oliva, Giovanna Melandri, Antonella Polimeni, Linda Laura Sabbadini, Carlo Cottarelli e numerosi esperti.

